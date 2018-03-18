В КНДР открылся участок для голосования на выборах президента России

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Избирательный участок для выборов президента России открылся в Пхеньяне, сообщает посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

"Ровно в 8.00 по пхеньянскому времени (2.30 мск) в Посольстве России в КНДР открылся избирательный участок №8163 для голосования за кандидатов в Президенты Российской Федерации. Первым свой гражданский долг выполнил сотрудник нашего Посольства Игорь Безручко. Голосование продлится до 20:00 по местному времени", — говорится в сообщении.