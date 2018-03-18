В восьми регионах Сибири началось голосование на президентских выборах

КРАСНОЯРСК/НОВОСИБИРСК/БАРНАУЛ/КЕМЕРОВО/УФА, 18 мар — РИА Новости. Избирательные участки в день выборов президента РФ открылись в центральной Сибири, а также в ее южных и регионах. Жителей Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайском краев, республик Тува, Хакасия и Алтай будут привлекать на выборы культурными мероприятиями, спортивными состязаниями и селфи-конкурсами.

Голосует столица Сибири

Всего на территории Новосибирской области в день выборов будет работать 2029 избирательных участков, из которых 19 будут открыты в местах временного пребывания — больницах, СИЗО и так далее. Основная масса таких участков (18) будет в Новосибирске, и один — в международном аэропорту "Толмачево". В регионе будут работать 44 территориальных избирательных комиссий.

По данным облизбиркома, более 90 тысяч избирателей Новосибирской области подали заявления о голосовании на выборах президента РФ по месту временного нахождения. Это, прежде всего, люди, не проживающие по месту регистрации, и студенты.

В регионе на выборах будет задействовано 311 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), из которых 200 — новой модели, которые работают с протоколами с QR-кодом. КОИБы охватят около 25% избирателей региона (более 500 тысяч человек), они в основном установлены на участках в Новосибирске. Под систему видеонаблюдения 18 марта попадут 855 избирательных участков. Также видеонаблюдение будет организовано во всех 44 территориальных избирательных комиссиях, чего раньше не было. По данным на 1 января, в Новосибирской области 2 миллиона 130 тысяч избирателей.

Селфи и автомобиль победителю в Красноярске

В Красноярском крае в 08.00 (04.00 мск) открылось 2202 избирательных участка, сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии. Количество зарегистрированных избирателей — 2,1 миллиона человек. По информации избиркома, в регионе много участков с малой численностью. Самый маленький находится в Мотыгинском районе, где зарегистрировано 15 избирателей.

Для привлечения избирателей на выборы объявлен конкурс "Селфи на выборах". В акции участвует 55 городов и райцентров. Победитель получит автомобиль Lada Xray.

Бесплатные билеты, мороженое и сдача норм ГТО в Кузбассе

На территории Кемеровской области образовано 1752 избирательных участка. При этом 87 из них открылись раньше остальных, в 06.00-07.00 по местному времени (02.00-03.00 мск), чтобы проголосовать успели те, кто работает на предприятиях непрерывного цикла или вахтовым методом. Эти участки расположены в 20 территориях, в основном в городах и районах, где находятся угольные предприятия.

В списках кузбасских избирателей, по данным на 1 января, числится более 2,03 миллиона человек, в том числе свыше 396,1 тысячи в Кемерове и около 405 тысяч в Новокузнецке. Обеспечивать избирательный процесс будут свыше 18 тысяч членов участковых комиссий, подготовку в облизбиркоме прошли около 2 тысяч общественных наблюдателей. За охраной участков для голосования и общественным порядком будут следить около 4,5 тысячи сотрудников МВД, помогать им будут более 1,6 тысячи сотрудников транспортной полиции, Росгвардии, ГУФСИН, МЧС и около 1,5 тысячи представителей добровольных народных дружин, работников частных охранных организаций и казаков.

В день выборов президента РФ проезд в общественном транспорте на территории Кузбасса будет бесплатным, а на участках организуют обширную культурную программу, торговлю по сниженным ценам, фотозоны, многочисленные акции, мастер-классы, выставки, дегустации, спортивные состязания, викторины, консультации медиков и других специалистов. Участники всех акций получат сувениры, детей угостят мороженым — планируется бесплатно раздать более 200 тысяч порций. Памятные подарки запланированы и для впервые голосующих жителей региона.

Кемеровчане, например, смогут получить более 17 тысяч пригласительных билетов в музеи и театры, филармонию, кинотеатры и спортивные учреждения в рамках акции "Счастливый билет". Впервые на избирательных участках горожане смогут оформить страховку на случай укуса клещей, принять участие в рейтинговом голосовании по выбору территорий для ремонта по приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды" и даже сдать нормы ГТО в мобильном центре тестирования.

Видеокамеры в Томске, фотоконкурс в Хакасии и "умные урны" в Туве

В Томской области 18 марта открылись 778 избирательных участков. На 298 из них будет работать система видеонаблюдения. Также видеокамерами будут оснащены все территориальные избирательные комиссии.

По данным на 1 января, численность избирателей в Томской области составляет 769,9 тысячи человек, досрочно на выборах президента России проголосовали 2003 избирателя в отдаленных Александровском, Каргасокском и Парабельском районах. Досрочное голосование проводилось 12 и 13 марта для избирателей, находящихся в значительно удаленных от избирательных участков местах, транспортное сообщение с которыми затруднено.

По данным облизбиркома, около 16 тысяч избирателей Томской области подали заявления о голосовании на выборах президента РФ не на своих участках, а по месту временного нахождения.

При голосовании на избирательных участках Советского района Томска и закрытого города-спутника Томска Северска (всего на 47 участках) будут применяться КОИБы. Также на выборах будет применяться видеонаблюдение.

В Хакасии открылся 391 избирательный участок, сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии. Всего в регионе зарегистрировано чуть более 401 тысячи избирателей.

Для привлечения избирателей в день выборов организуется фотоконкурс. В республике организовано десять фотозон в Абакане, Черногорске и Саяногорске, где избиратели могут сделать селфи.

В Тыве открылось 183 участка, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии республики. Всего в регионе зарегистрировано 192,2 тысячи избирателей. На выборах будут применяться технические средства подсчета голосов — комплексы обработки избирательных бюллетеней. Избирательная комиссия Тувы распределяет их между участковыми комиссиями города Кызыла и районов республики. Всего в Туву поступило 20 комплексов. Один аппарат останется в резерве избиркома Тувы, а 19 комплексов будут установлены на избирательных участках в Бай-Тайгинском, Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Кызылском, Овюрском, Пий-Хемском, Сут-Хольском, Тандинском, Тес-Хемском, Улуг-Хемском, Чаа-Хольском районах, а также в Кызыле и Ак-Довураке.

Наблюдатели на Алтае

В Алтайском крае зарегистрировано 1,860 миллиона избирателей. В регионе 18 марта будет открыт 1831 избирательный участок, 20 из которых будут организованы в местах временного пребывания, в том числе в крупных больницах. На 200 участках (в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске) установлены "электронные урны" (КОИБы), 416 тысяч бюллетеней для которых слегка отличаются оттенком. Другие участки оснащены оборудованием для QR-кодирования для составления протоколов голосования. В 74 территориальных избиркомах и более 700 крупных участковых избирательных участках процесс голосования будут "видеть" веб-камеры. И абсолютно на всех участках за его ходом будут следить наблюдатели: теперь уже не только от кандидатов и партий, но и делегированные Общественной палатой.

В республике Алтай зарегистрированы почти 159,2 тысячи избирателей. Всего в регионе будет работать 242 избирательных участка. По данным избиркома, по состоянию на 15 марта 2018 года в республике в рамках досрочного голосования на выборах президента проголосовали 704 избирателя.

Шахтеры в Башкирии

Также открылся один избирательный участок в Башкирии. Рабочие Учалинского горно-обогатительного комбината в Башкирии начнут голосовать на два часа раньше всех жителей региона, потому что в 8 утра по производственному режиму шахтеры начинают спуск в шахту.

"Вопрос о том, как смогут голосовать шахтеры в Учалах, обсуждался в ЦИКе Башкирии, по закону избирательный участок при предприятии может открыться на два часа раньше, чем другие участки. Потому участок начнёт работу раньше на два часа, но закроется вместе со всеми в 20.00", — сообщил РИА Новости представитель ЦИК Башкирии.

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