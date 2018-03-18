В Китае открылись избирательные участки на выборах президента России

ПЕКИН, 18 мар — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах российского президента открылись в пяти городах Китая — Пекине, Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу и Гонконге.
Чтобы получить возможность проголосовать, россиянин старше 18 лет обязан иметь при себе заграничный российский паспорт. Проголосовать могут не только постоянно проживающие в Китае россияне, но и граждане России, приехавшие на короткое время, в день голосования включение в список избирателей осуществляется на основании устного обращения.
Информация для избирателей размещена на официальном сайте российского посольства в Китае.
На территории посольства в Пекине и генеральных консульствах в Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу и Гонконге отдать свой голос можно будет с 8.00 до 20.00 (с 03.00 до 15.00 мск).
Как пояснил ранее посол России в Пекине Андрей Денисов, россияне, находящиеся в день голосования в Китае, смогут проголосовать только на территории посольство и консульств, так как китайский закон не допускает выездного голосования.
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