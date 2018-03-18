В ЕАО переселенцы с Украины впервые проголосовали как граждане России

В Биробиджане переселенцы с Украины впервые проголосовали как граждане России

В Биробиджане переселенцы с Украины впервые проголосовали как граждане России

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Переселенцы из Украины – супруги Штепа — впервые отдали свой голос на выборах как граждане Российской Федерации.

Семейная пара приехала в Биробиджан почти 4 года назад, когда начался военный конфликт в Донбассе. С собой они привезли собаку, которую взяли и на выборы. Алексей и Анна Штепа дали старт работе участка под номером 101 в селе Птичник, первыми бросив бюллетени в урну для голосования.

"Пришли голосовать практически тем же составом, как и прилетели сюда. Эта возможность — впервые отдать свой голос как полноценные российские граждане, можно сказать, символизирует начало новой, российской жизни", — говорит Алексей Штепа.

Его супруга рассказывает, что для них Биробиджан – город возможностей, здесь она смогла найти работу и родила сына.

В день выборов на участках в регионе проходит акция "Я выбираю ЕАО". Желающие принять участие делают снимки возле специального баннера и регистрируют их на сайте riabir.ru. Главный приз конкурса – квартира в Биробиджане.

Выборы в ЕАО стартовали в 01.00 мск.

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