Участки на выборах президента открылись на Сахалине, Курилах и в Магадане

ЮЖНО-САХАЛИНСК/МАГАДАН, 18 мар – РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента России открылись в 8.00 утра (00.00 мск) в Сахалинской (кроме Северо-Курильского района) и Магаданской областях.

Здесь организованы 320 избирательных участков. Отдать свои голоса за будущего президента смогут 367 тысяч избирателей.

Досрочно на островах проголосовали более 8 тысяч избирателей. Среди них жители труднодоступных сел, работники маяков, метеостанций и нефтегазовых платформ, а также моряки, которые в день выборов будут находиться в плавании.

В этот же день в восьми районах Сахалинской области пройдет голосование за объекты благоустройства в рамках федеральной целевой программы "Формирование комфортной городской среды". Например, в Корсакове решат вопрос, устанавливать ли памятник айфону, а в Южно-Сахалинске – превращать ли перегруженный транспортом Коммунистический проспект в местный Арбат. А вот жителям села Новотроицкое Анивского района, например, предлагают в этот день принять участие в опросе о присоединении к Южно-Сахалинску.

Открытые голосования за проекты и опросы пройдут вне избирательных участков и не будут мешать работе избиркомов.

Молодежь Южно-Сахалинска на выборы завлекают фотоконкурсом с призами – экшн-камерой и айпадами. Российский союз молодёжи предлагает сделать селфи на избирательном участке.

Старшее поколение может привлечь выездная торговля сельхозпродукцией местных товаропроизводителей, которую обещают продавать без наценки, то есть на 15-20% дешевле, чем в магазинах. По информации пресс-службы правительства Сахалина, с утра вблизи избирательных участков во всех районах области развернется продажа свежей и качественной продукции местных производителей – от булочек и пирожных до молока, свинины и деликатесных даров моря.

Не останутся сахалинцы и без культурной программы. В 14 районах побывают более 30 известных российских артистов. Власти обещают творческие встречи с Сергеем Степанченко, Ольгой Кабо, Ниной Шацкой, Сергеем Барышевым, Ольгой Будиной, а также со звездами сериалов "Деффчонки", "Солдаты", "Молодежка", "Счастливы вместе" и "Кухня". В административных центрах районов, близлежащих селах и поселках приезжие артисты проведут фотосессии и дадут автографы.

В Магаданской области в 8 утра открылись 87 участков для голосования.

В досрочном голосовании в регионе приняли участие около 3 тысяч человек, сообщила РИА Новости секретарь избирательной комиссии Магаданской области Лариса Бацаева.

"В основном это вахтовики, моряки и жители отдалённых и труднодоступных мест региона. Сейчас на Колыме началась подготовка к новому промывочному сезону, так что в область активно едут вахтовые рабочие, которые часто живут за пределами населенных пунктов и проголосовать на участке не имеют возможности. Приняли участие в досрочном голосовании и оленеводы, живущие в тундре. Они традиционно голосуют очень активно, с явкой почти в 100%", — рассказала собеседница.

Она добавила также, что более 6 тысяч человек на Колыме подали заявления на участие в выборах по месту пребывания, а не прописки. Эт, главным образом приехавшие в регион приглашенные специалисты и вахтовики.

Организация "Колымское братство" проведет на избирательных участках региона первый гастрономический фестиваль. Посетители попробуют рыбную, мясную и молочную продукцию местных производителей, а также посмотрят концерт и примут участие в мастер-классах и анимациях.

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