ЦИК передаст МВД данные о возможных провокациях на избирательных участках

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский Центризбирком направит информацию о возможных готовящихся провокациях на избирательных участках 18 марта в некоторых городах России в правоохранительные органы, сказала в интервью РИА Новости председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Ранее один из участников президентской кампании обратился к главе ЦИК с просьбой пресечь возможные провокации на выборах в Королеве, Ивантеевке, Щелково, Фрязино, где, по его мнению, ожидаются массовые провокации на избирательных участках в день голосования 18 марта.

"По данному сообщению мы направляем информацию в правоохранительные органы, пусть разбираются. Возможность провокаций по мере приближения к выборам все нарастает, и попыток дискредитировать комиссии может быть все больше и больше", — сказала Памфилова, отвечая на вопрос о том, удалось ли найти какие-либо подтверждения после этого обращения.

В то же время, добавила она, ЦИК надеется, что "наблюдатели будут не провоцировать, а заниматься тем, чем должны – наблюдать и выявлять возможные нарушения, объективно и максимально беспристрастно". "А все подобные сигналы мы, конечно, будем проверять. И, более того, будем к таким провокациям готовы", — заключила глава ЦИК.