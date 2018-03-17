Особых замечаний в ходе досрочного голосования за границей не обнаружили

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Наблюдатели от кандидатов есть почти на каждом зарубежном избирательном участке, особых замечаний, которые бы могли влиять на результаты выборов, в ходе досрочного голосования за границей не было, сообщил глава территориального избиркома, созданного для координации работы зарубежных участковых комиссий, Василий Волков.

"Почти на каждом избирательном участке за границей имеются наблюдатели от кандидатов, назначенные доверенными лицами. Особых замечаний, которые бы могли повлиять на результаты голосования и в целом на результаты выборов на том или ином избирательном участке пока мы не имеем. Надеемся, так же будет завтра", — сказал Волков журналистам в субботу.