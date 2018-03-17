Международные наблюдатели прибыли для работы на выборах в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Глава севастопольского избиркома сообщил РИА Новости, что как минимум 15 официально аккредитованных международных наблюдателей будут работать в Севастополе на выборах президента России 18 марта.

"Два наблюдателя из Испании, два из Швеции, два из Израиля, по одному из Великобритании, Италии, Дании, Израиля, Украины, и четыре наблюдателя из Кипра. 12 наблюдателей уже прибыли в Севастополь, еще трое из Кипра прибудут вечером. Это официально аккредитованные ЦИК РФ наблюдатели", — сказал Петухов.

По словам главы севастопольского избиркома, программа работы международных наблюдателей в городе организована по их пожеланию.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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