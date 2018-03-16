ЛОНДОН, 16 мар – РИА Новости, Мария Табак. Британские власти заверили посольство России, что вся необходимая поддержка и содействие по проведению выборов президента РФ будет оказана, сообщил российским журналистам посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Мы получили заверения британских властей о том, что вся необходимая поддержка и содействие по проведению выборов и в Лондоне, и в Эдинбурге будет нам оказана", — сказал Яковенко.

Выборы пройдут в ближайшее воскресенье.

В последние дни отношения Британии и РФ резко обострились. Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство.

В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.