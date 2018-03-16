Более 115 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность выборов президента

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Свыше 115 тысяч спасателей и почти 19 тысяч единиц техники будут обеспечивать во всех регионах страны безопасность проведения выборов президента России, сообщил РИА Новости в пятницу представитель МЧС.

"Всего в обеспечении безопасности от МЧС будут задействованы более 115 тысяч человек и около 18,5 тысячи единиц техники", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сотрудники министерства будут дежурить на более чем 96 тысячах избирательных участков, на которых перед выборами были проведены проверки на соответствие мерам пожарной безопасности.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.