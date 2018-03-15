ЦИК предостерег Тулеева от применения админресурса на выборах

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в четверг была направлена телеграмма с предупреждением о недопущении применения административного ресурса на выборах, по ситуации в этом регионе не исключено и обращение в прокуратуру.

В четверг глава Центризбиркома встретилась с юристами штаба оппозиционера Алексея Навального. Юрист Иван Жданов рассказал о случае с изъятием направлений для наблюдателей в Кемеровской области, обысках в Башкортостане и Саратове, инциденте в штабе в Калининградской области. Председатель ЦИК пообещала рассмотреть все представленные материалы.

"Кемеровская область требует пристального внимания, мы сегодня только что дали губернатору телеграмму с предупреждением о недопущении применения административного ресурса, но полагаю, что будем обращаться, в том числе, и в прокуратуру. Наблюдатели там нужны", — сказала Памфилова на встрече.

Глава ЦИК пояснила, что поводом для такого предупреждения стали жалобы от КПРФ, полученные ведомством.

"На основании тех жалоб, которые мы получили, с большими претензиями к руководству (региона), что там может быть применен административный ресурс, мы подготовили телеграмму", — рассказала Памфилова.

Она уточнила, что сейчас ЦИК ввел такую практику — обращаться не только к главам регионов, но параллельно еще и в прокуратуру, чтобы ускорить процесс и не допускать возможные нарушения в преддверии выборов.