Явлинский озвучил свои идеи по преодолению бедности в России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты, сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский предлагает для преодоления бедности в России освободить от подоходного налога семьи, в которых доход на члена семьи ниже прожиточного минимума, а также поэтапно открывать накопительные счета для детей.

"Со своей стороны хотел бы предложить по проблеме бедности конкретные предложения. Начну с самых конкретных вещей. Я предполагаю, и мои расчёты показали, что это возможно, они (семьи с доходами ниже прожиточного минимума — ред.) должны быть освобождены от подоходного налога, это первый шаг", — сказал Явлинский в четверг во время экспертного стола.

Политик считает, что для бюджета таких семей выплата налогов "очень чувствительна", в связи с этим он разработал проект закона, направленного на освобождение их от подобных выплат.

"Для них это очень чувствительно, для них эти два раза по 13%… это очень существенная вещь. Следовательно, я разработал проект закона, суть которого — освобождение от всех, у кого доходы составляют ниже прожиточного минимума, об освобождении их от НДФЛ", — сказал Явлинский.

Вторым пунктом своей программы он назвал поэтапно открытие накопительных счётов для детей. "Учитывая, что огромное количество детей, — даже в Москве каждый пятый ребёнок по факту рождения получает "сумму бедности" — в Москве, что говорить про другие города, так вот, предлагается открыть систему накопительных счетов для детей. Расчёты показали, что к 18 годам в среднем может быть накоплено, если в сегодняшней экономической реальности говорить, миллион рублей", — сказал Явлинский.

Он считает, что такая сумма поможет молодым людям пойти учиться, начать свое дело или создать семью.

"Миллион рублей — это не бог весть какая сумма, но она позволит ребёнку выбирать университет, она позволит ребёнку начать свой бизнес, если ребёнок захочет в 18-20 лет это сделать, она позволит заводить семью. Она позволит как-то выравнивать стартовые условия", — пояснил Явлинский.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.