Российские паралимпийцы в Корее смогут проголосовать на выборах досрочно

Мужчина во время досрочного голосования на выборах президента РФ. Архивное фото

Мужчина во время досрочного голосования на выборах президента РФ. Архивное фото

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские паралимпийцы в Пхенчхане смогут проголосовать досрочно на выборах президента РФ, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

На заседании во вторник ЦИК принял решения о проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей на нескольких зарубежных участках, в том числе в Южной Корее.

"Предлагается разрешить провести досрочное голосование отдельных групп избирателей в городе Пхенчхане, Республика Корея. Понятно, что там будут голосовать в основном наши спортсмены и их сопровождающие тренеры, паралимпийцы", — сказал Булаев в ходе заседания.