Собчак не хочет, чтобы ее сын занимался политикой или уехал из страны

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что хочет создать такую страну, в которой ее сыну не пришлось бы заниматься политической деятельностью и из которой не пришлось бы уезжать.

"Я хочу создать страну, где моему сыну не придётся заниматься политикой. Потому что я политикой заниматься тоже не очень хотела, но я поняла, что политика начала заниматься мной и всеми нами, и чтоб мой сын не должен был уезжать заграницу — я этого не хочу", — сказала Собчак в понедельник в эфире радио "Эхо Москвы".

Она отметила, что в России необходимо создать правильные условия для развития.

"Чтобы он жил здесь, работал здесь, для этого мы должны все создать правильную страну и правильные условия развития. Поэтому я хочу чтобы мой сын — ему бы в голову не пришло заниматься политикой, потому что политика — дело неприятное, в которое лично я вписалась исключительно от отчаяния", — заявила Собчак.

Пока сыну Собчак год.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.