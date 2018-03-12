Глава МГД: четыре тысячи общественных наблюдателей прошли обучение в Москве

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Более четырех тысяч общественных наблюдателей в Москве успешно прошли обучение для работы на избирательных участках в ходе выборов президента России 18 марта, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Впервые в истории России общественная палата города Москвы выдвигает от своего имени наблюдателей в участковые избирательные комиссии города Москвы. Сегодня мы заканчиваем обучение, обучение прошли более 4 тысяч человек, обучение все они прошли успешно, все обладают необходимыми знаниями и определенными компетенциями", — сообщил Шапошников журналистам в понедельник в рамках семинара, завершающего обучение наблюдателей от общественной палаты Москвы.

Со своей стороны глава ЦИК России Элла Памфилова, посетившая мероприятие, в беседе с журналистами отметила, что в Москве на протяжении нескольких лет нарабатывался опыт наблюдения за процессом голосования.

"Я очень рада, что общественный штаб Москвы продолжает свои хорошие традиции, очень творчески подходит к рассмотрению всех проблем, которые возникают, постоянно есть обратная связь с общественными организациями, полностью собрали пул наблюдателей, который пойдет на выборы", — уточнила Памфилова.

По ее словам, многие вещи, которые изначально отрабатываются в Москве, потом детально рассматриваются Центризбиркомом, — складывается опыт, который очень полезен для регионов.

"Многие новации, которые мы отрабатывали в единый день голосования в сентябре 2017 года, именно на уровне Москвы отработали, и потом мы внесли ряд дополнительных предложений уже в федеральное законодательство для того, чтобы можно было их опробовать, в том числе, и на выборах президента", — сказала Памфилова.