ХЬЮСТОН, 12 мар — РИА Новости. Генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев сообщил, что в консульском округе активно идет процесс досрочного голосования на выборах президента РФ.
Консульский округ включает 11 штатов: Алабама, Аризона, Арканзас, Канзас, Колорадо, Нью-Мексико, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Оклахома, Техас.
"Мы уже выборы активно проводим", — сказал он РИА Новости.
По его словам, 11 марта группа сотрудников генконсульства провела досрочные выборы в Далласе, штат Техас. "А до этого 5 и 7 марта мы провели досрочные выборы в Колорадо — в предместьях Денвера — и Канзас-Сити, штат Канзас. Это были наши первые досрочные выборы на территории США. Так что мы уже активно живем в этом процессе. А выборы 18 марта будут уже четвертыми по счету в консульском округе номер 8277", — отметил Писарев.
Он добавил, что досрочное голосование в Колорадо показало более высокую явку, чем на парламентских выборах в 2016 году.
"В Канзас-Сити сложно сказать, мы раньше там не проводили досрочное голосование, но там тоже был большой интерес к выборам", — сказал генконсул.
По словам дипломата, в консульство пока "никто не обращался с заявлением о желании присутствовать на выборах в качестве наблюдателя".
"До выборов 18 марта осталась неделя с небольшим, и при желании такой человек может прийти и присутствовать на выборах. Главное, чтобы у него были соответствующие полномочия, этот вопрос четко прописан в российском избирательном законодательстве", — сказал он.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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