Жириновский ответил на предложение Собчак отменить статью УК об экстремизме

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты России Владимир Жириновский в ходе предвыборных дебатов на Первом канале заявил, что статью Уголовного кодекса 282 "Возбуждение ненависти либо вражды" отменять нельзя, иначе это приведет к межэтническим столкновениям в РФ.

Ранее Ксения Собчак выступила за отмену статьи 282.

"Здесь прозвучала 282-я статья. Согласен. Но мы в парламенте дважды вносили… Но все партии, кроме нас, отказали. Теперь я у них вижу в программах этот пункт", — сказал Жириновский.

"Я не могу не прокомментировать это невероятное лицемерие лидера ЛДПР Жириновского. Вот человек, который переобулся в воздухе и стал выступать за отмену 282-й статьи…Я специально принесла документ. Он лично голосовал за введение этой статьи", — сказала после этого Собчак.

"Прозвучало здесь, что якобы лицемерие… Мы все законы принимаем, (если) он барахлит, не так истолковывается, начинаем изменять. Когда была принята 282-я статья, никого не задержали, никому слово не сказали даже. Но в последние 10 лет мы видим: стали задерживать людей по другим составам и прицепляют 282-ю статью. И не отменят ее, кто бы ни пришел туда (ко власти), потому что если будет статья отменена, то вся страна зальется пожарами межэтнических столкновений, межрелигиозных. Основа статьи – сперва чтобы не было межэтнических столкновений, а дальше идет и социальных, там надо подрихтовать, уменьшить. Изменить ее. Полностью отменять нельзя", — сказал Жириновский.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").