Общественную приемную штаба кандидата Путина посетят наблюдатели от ОБСЕ

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Общественную приемную штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина в среду посетит миссия наблюдателей от ОБСЕ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

"Общественную приемную штаба кандидата в президенты Владимира Путина 14 марта посетят наблюдатели от ОБСЕ", — сказал Кондрашов.

Ранее член ЦИК России Александр Клюкин сообщил, что на президентские выборы в РФ приглашены более тысячи международных наблюдателей. Будет работать, в том числе, полноформатная миссия БДИПЧ ОБСЕ в составе 500 человек.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.