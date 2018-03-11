Жириновский считает, что проблемой бродячих собак нужно заниматься активнее

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бродячих собак следует отлавливать и определять в приюты, а тех, кого пристроить не удалось, — усыплять, считает кандидат в президенты РФ от фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что в Подмосковье бродячие псы насмерть загрызли мужчину и едва не убили девушку.

"Бродячих собак нужно отлавливать и направлять в приюты, чтобы они не бегали по дворам и пустырям, не сбивались в стаи, не дичали. Тех, что возможно, — передавать людям в дома, а тех, что пристроить не удалось, — усыплять. Их жаль, но какой выход?" — говорится в Telegram-канале Жириновского.

Политик подчеркнул, что "бродячие животные не должны быть проблемой ни деревень, ни городов, ни тем более мегаполисов".

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").