Представители Явлинского заявили о задержании тиража его газет в Петербурге

Сторонник кандидата в президенты РФ Г.Явлинского в футболке с его портретом. Архивное фото

Сторонник кандидата в президенты РФ Г.Явлинского в футболке с его портретом. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. В Петербурге задержан автомобиль с 760-тысячным тиражом предвыборных газет кандидата в президенты РФ Григория Явлинского, сообщила РИА Новости руководитель предвыборного штаба Явлинского в Санкт-Петербурге Светлана Попова.

"Сегодня в районе 14 часов машина с тиражом выдвинулась из типографии и на пути на склад, который находится на Софийской улице, была задержана сотрудниками ГИБДД", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, причина задержания пока неизвестна. В отдел УГИБДД направился представитель Явлинского из его доверенных лиц.

"Агитационная работа в Ленинградской области парализована. Нам важно получить тираж обратно, чтобы продолжить кампанию. Но неизвестно, удастся ли это", — также приводит пресс-служба "Яблока" слова Поповой.

В УГИБДД не комментируют данную информацию.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.