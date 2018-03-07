ЦИК не осуждает молодых спортсменов за участие в митинге за Путина

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. ЦИК России не видит ничего предосудительного в участии юных спортсменов в митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, сами они не агитировали и не выступали, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Главу ЦИК попросили прокомментировать ситуацию с недавним митингом в поддержку Путина, на который пришли несовершеннолетние спортсмены, в том числе олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова.

"Там и дети были, и всегда принимают участие в любых таких публичных мероприятиях. Она выступала, она агитировала? Нет. Она была не одна, а с теми, кто несет за нее ответственность", — сказала Памфилова журналистам.

"Не видим, здесь нет никаких оснований для того, чтобы возбуждаться по этому поводу… Там с родителями и дети были. До абсурда уже не доводите", — добавила председатель ЦИК.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").