В Киеве заявили о возможном запрете Собчак на въезд на Украину

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах. 25 декабря 2017

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах. 25 декабря 2017

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Киев может запретить кандидату в президенты России Ксении Собчак въезд на Украину. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила первый заместитель министра информационной политики страны Эмине Джапарова.

"Если госпожа Собчак имела неосторожность заезжать в Крым не через территорию Украины и Служба безопасности это зафиксировала, то ей могут запретить въезд на территорию страны на срок до пяти лет", — пояснила замминистра.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко заявил, что Собчак посетила Крым в апреле 2014 года уже после воссоединения полуострова с Россией.

Во вторник Ксения Собчак сообщила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей поехать в Крым.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это обращение "политической шизофренией". По его словам, именно так можно охарактеризовать "законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории".

В октябре 2017 года, объявив о решении баллотироваться в президенты, Ксения Собчак высказала мнение, что Крым украинский.

Полуостров вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За это решение проголосовали более 95 процентов жителей. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что Крым стал российским в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Согласно законодательству Украины, въезд на территорию Крыма со стороны России запрещен. Попасть в регион и не навлечь на себя преследование со стороны украинских правоохранительных органов можно только через контрольные пункты, находящиеся на территории Украины. При этом надо предъявить специальное разрешение.

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