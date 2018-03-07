Выборы 2018

В Киеве заявили о возможном запрете Собчак на въезд на Украину

14:4207.03.2018
Выборы-2018
(обновлено: 16:52 07.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКсения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах. 25 декабря 2017Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Киев может запретить кандидату в президенты России Ксении Собчак въезд на Украину. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила первый заместитель министра информационной политики страны Эмине Джапарова.

"Если госпожа Собчак имела неосторожность заезжать в Крым не через территорию Украины и Служба безопасности это зафиксировала, то ей могут запретить въезд на территорию страны на срок до пяти лет", — пояснила замминистра.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко заявил, что Собчак посетила Крым в апреле 2014 года уже после воссоединения полуострова с Россией.

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Во вторник Ксения Собчак сообщила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей поехать в Крым.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это обращение "политической шизофренией". По его словам, именно так можно охарактеризовать "законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории".

В октябре 2017 года, объявив о решении баллотироваться в президенты, Ксения Собчак высказала мнение, что Крым украинский.

Ксения Собчак перед началом встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой в Москве. 5 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Полуостров вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За это решение проголосовали более 95 процентов жителей. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что Крым стал российским в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Согласно законодательству Украины, въезд на территорию Крыма со стороны России запрещен. Попасть в регион и не навлечь на себя преследование со стороны украинских правоохранительных органов можно только через контрольные пункты, находящиеся на территории Украины. При этом надо предъявить специальное разрешение.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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