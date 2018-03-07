ЦИК создал рабочую группу по определению результатов выборов президента РФ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российский Центризбирком на заседании в среду принял решение о создании рабочей группы по обеспечению деятельности, связанной с определением результатов выборов президента России.

"Мы принимаем постановление важного стратегического значения — создаем рабочую группу по обеспечению деятельности, связанной с определением результатов выборов президента Российской Федерации… Предлагается председателем рабочей группы утвердить Эллу Александровну Памфилову", — сказал зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова при этом отметила, что "мы не будем торопиться подводить итоги выборов".

"Мы тщательно, слышите, коллеги, моментально реагируем, если какие-то там нарушения, чтобы сразу рассмотреть на месте, если что — отменить, если что — проверить. Чтобы мы сразу же, до того, как на уровне избирательной комиссии будут подведены полные итоги, пожалуйста, не оставьте ни одну незакрытую черную дырку, если вдруг что-то не так", — сказала она.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").