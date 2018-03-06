Представитель Грудинина предложил принять закон о молодежной политике

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Необходимо принять в России закон о государственной молодежной политике, который бы гарантировал, в том числе, право на получение первого рабочего места молодому специалисту, заявила доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина Нина Останина.

"Надо принять закон о государственной молодежной политике, который бы давал право получить первое рабочее место каждому специалисту", — сказала она во время дебатов на телеканале "Общественное телевидение России".

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.