Представитель Бабурина призвал провести банковскую амнистию

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Необходимо провести банковскую амнистию и прийти к тому, чтобы проценты по кредитам в России, как и в Европе, не превышали 3-4%, сказал доверенное лицо кандидата в президенты Сергея Бабурина Дмитрий Соин.

"Невозможно строить общество на принципах справедливости, когда банковские проценты, а многие люди вынуждены брать кредиты, таковы, что их невозможно вернуть. Поэтому Сергей Бабурин предлагает провести банковскую амнистию, обнулить проценты, которые накручены банками, в том числе и непомерные штрафные проценты, и прийти к тому, чтобы у нас, хотя бы как в Европе, проценты по кредитам не превышали 3-4%", — сказал Соин во время дебатов на телеканале "Россия 24".

Он добавил, что "у нас такие проценты из-за того, что мы берем "длинные" кредиты на Западе, а потом эти же деньги даем здесь, и банки накручивают свою маржу, зарабатывая на несчастьях и нуждах россиян".

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").