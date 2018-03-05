В Москве создали Общественный штаб по наблюдению за выборами президента

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России создали в Москве, сообщил в понедельник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Создан Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ 18 марта 2018 года. На заседании совета Общественной палаты Москвы единогласно проголосовали за", — написал он на своей странице в Facebook.

Руководителем штаба стал Алексей Венедиктов, а его заместителями — Шапошников и член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").