НКО помогут Мосгоризбиркому в информировании жителей Москвы о выборах

Экран на здании Центрального телеграфа в Москве с символикой выборов президента РФ 2018. Архивное фото

Экран на здании Центрального телеграфа в Москве с символикой выборов президента РФ 2018. Архивное фото

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мосгоризбирком (МГИК) в понедельник подписал соглашение о сотрудничестве с рядом московских некоммерческих организаций в целях информирования жителей столицы о предстоящих выборах президента РФ.

Как напомнил член МГИК Дмитрий Реут, такое соглашение с НКО ранее, 2 марта, подписала ЦИК.

"Аналогичная инициатива была выдвинута на уровне Москвы. К нам также обратились присутствующие здесь представители НКО с тем, чтобы заключить соглашение и проводить работу по информированию москвичей о предстоящих выборах президента РФ 18 марта", — сказал он.

Среди НКО, с которыми было заключено соглашение, — московская федерация профсоюзов, ассоциация молодежных медиа и автономная некоммерческая организация по развитию социальной активности и социальных коммуникаций "Агентство социальных технологий и коммуникаций".