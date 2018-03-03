Более тысячи сторонников Путина от СР пришли на митинг в его поддержку

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Порядка тысячи сторонников президента РФ Владимира Путина от партии "Справедливая Россия" пришли в столичные "Лужники" на митинг в поддержку главы государства, который баллотируется на выборах-2018, заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

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"Там на трибуне желтое солнечное пятно и там написано "Справедливая Россия за Путина", наша партия поддерживает главного кандидата Владимира Путина… Думаю, что около тысячи наших сторонников здесь", — сказал журналистам Миронов.

По его словам, ещё в декабре эсеры провели съезд и заявили, что не будут выдвигать своего кандидата, а поддержат на выборах Владимира Путина. "Более того, от всех регионов у нас представители в штабах и в центральном штабе несколько депутатов Госдумы взяли отпуск и уехали в регионы и работают там на избирательную кампанию нашего главного кандидата", — добавил Миронов.