Избирательные участки откроют в популярных для россиян туристических местах

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента РФ будут организованы в туристических местах, которые пользуются наибольшей популярностью у россиян, в том числе в Египте, Таиланде, Вьетнаме, Индии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД в своей зоне ответственности активно готовится к проведению выборов президента России за рубежом. Идет доставка бюллетеней и иной документации в наши загранучреждения, завершается формирование участковых избирательных комиссий", — сказала Захарова на брифинге.

Она пояснила, что по данным на конец февраля, общее число сформированных избирательных участков составило беспрецедентное число — 393. "Также внешнеполитическое ведомство расширяет географию досрочных выездных голосований, если на предыдущих президентских выборах 2012 году досрочные выездные голосования проводились в 166 городах 62 стран, сейчас их число возросло до 356 в 90 странах мира", — сказала Захарова.

"Впервые в истории организации выборов за рубежом созданы избирательные участки в местах, пользующихся большой популярностью у россиян. Речь идет о местах популярных туристических направлений — это Гоа (Индия), Пхукет, Паттайя (Таиланд), Сус (Тунис), Хургада (Египет). В других туристических местах будем проводить выездные голосования — о.Бали (Индонезия), Шарм эш-Шейхе (Египет), Вьетнаме. Специально созданы участки в таких местах, как Бушер (Иран), Белоруссия, Гуайакиль (Эквадор), Санта-Крус (Боливия). Ими охвачены специалисты на крупных зарубежных промышленных объектах, строительстве АЭС, нефтедобыча и так далее. Для производственников также организуются голосования в Анголе, Алжире, Бангладеш, Венесуэле, Индии, Ираке, Китае, Омане, Судане, Турции", — отметила Захарова.

"В связи с тем, что власти Латвии и Эстонии не разрешили ни открывать ни дополнительные участки, ни организовывать выездные голосования, — это, кстати, к вопросу о правочеловеческих структурах ЕС, ОБСЕ, неплохо было бы дать оценку этим действиям, — в этой связи принято решение провести выборы на избирательных участках в этих странах 17 и 18 марта", — отметила российский дипломат.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.