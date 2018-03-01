Сурайкин пообещал судить Горбачева, если придет к власти

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин в ходе дебатов на телеканале Россия 24 заявил, что если он придет к власти, экс-президента СССР Михаила Горбачева будут судить, как предателя Родины.
Тема дебатов в четверг на телеканале Россия 24 — "Социальные лифты и развитие человеческого капитала".
"Социализм — общее правило для всех — социальная справедливость, когда все доходы государства пускаются на решение социальных проблем, на жилье. Тот же Горбачев, которого я ненавижу как предателя Родины, и если я приду к власти, мы его будем судить — но он честно заявлял в 89 году, что каждая советская семья к 2000 году будет иметь квартиру, и это было не вранье. Можно посмотреть статистику, темпы строительства в Советском Союзе бесплатного жилья были такими, что к 2000 решили бы эту проблему. Что мы за 30 лет решили? Ничего. Только возвращение социализма нам позволит создать нормальную среду и нормальные социальные лифты для каждого простого молодого человека", — заявил Сурайкин.
Он добавил, что необходимы колоссальные инвестиции для создания социальных лифтов, но "они будут бесполезны в капиталистической системе".
В студии телеканала, помимо Сурайкина, присутствовали кандидаты в президенты России Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Григорий Явлинский и доверенные лица кандидатов Павла Грудинина (Максим Шевченко), Бориса Титова (Николай Фоменко).
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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