Китай желает России успешно провести президентские выборы

Приглашения избирателю, подготовленные избирательной комиссией Хабаровского края, перед отправкой в труднодоступные поселения Хабаровского края для проведения досрочного голосования на выборах президента РФ

Приглашения избирателю, подготовленные избирательной комиссией Хабаровского края, перед отправкой в труднодоступные поселения Хабаровского края для проведения досрочного голосования на выборах президента РФ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Китай желает России удачно провести предстоящие президентские выборы, заявил посол КНР в РФ Ли Хуэй.

По словам посла, и России, и Китаю в этом году предстоит два важных события: предстоящая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и выборы президента РФ.

Сессия Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая, начнет свою работу 5 марта. ВСНП этого года по ряду параметров отличается от тех, что проходили в последние четыре года. В частности, будут избраны председатель КНР, вице-председатель и премьер-министр Госсовета Китая, будет сформировано новое правительство и приняты поправки к конституции страны.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

"Это (сессия ВСНП — ред.) очень важное событие. После завершения сессии будет состав нового правительства. А в России также будут президентские выборы. И мы искренне желаем огромных успехов, успешного проведения двух этих важных мероприятий", — сказал Ли Хуэй на приеме для российских и китайских журналистов.

Дипломат отметил, что в 2017 году отношения России и Китая добились значительного прогресса, чему способствовали встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. По словам посла КНР, отношения Пекина и Москвы "динамично идут вперёд".