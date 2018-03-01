Титов заявил, что пытался заступиться за Собчак в перепалке с Жириновским

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России, председатель Партии роста Борис Титов заявил, что пытался заступиться за Собчак в ходе ее перепалки с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1". Ссора между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.

"Во-первых, мы были в рамках дебатов и той технологии дебатов, которые были. Мы все стояли там прижатые. Мы, конечно, пытались выкрикнуть против Жириновского: "ведите себя прилично". Я пытался несколько раз, но, в общем, само развитие события не требовало вмешательства. Если бы он, конечно, начал уже проявлять агрессивности какие-то — физические применять приемчики, то, конечно, я думаю, что все мужчины в этом зале точно заступились. Просто вопрос там был перепалки, которая была устной и, конечно, то, что Жириновский позволил себе неприлично себя вести — это факт", — сказал Титов, отвечая на вопрос РИА Новости, почему он не вступился за Собчак.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").