Сурайкин усомнился в праве Собчак претендовать на статус женщины в дебатах

Кандидат в президенты РФ от партии Коммунисты России Максим Сурайкин на регистрации в ЦИК РФ в качестве кандидата на пост президента России. 8 февраля 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Коммунисты России Максим Сурайкин на регистрации в ЦИК РФ в качестве кандидата на пост президента России. 8 февраля 2018

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин усомнился в праве Ксении Собчак в ходе предвыборных дебатов "претендовать на статус женщины": по словам политика, он не вступился за нее в ходе перепалки с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, потому что считает ее врагом и "информационной торпедой".

Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1". Ссора между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.

"Совершенно нельзя тут вставать на позицию, что женщина, ахи-охи, если человек ведет себя как натуральный враг, как информационная торпеда, то тут претендовать на статус женщины, — это самое большое лицемерие", — сказал Сурайкин РИА Новости.

Политик считает, что Собчак в ходе дебатов "оскорбляла всех кандидатов".

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").