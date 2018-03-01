Сурайкин тратит меньше других кандидатов на предвыборную кампанию

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин по-прежнему тратит на свою предвыборную кампанию меньше других претендентов, его расходы к концу февраля составили чуть больше 1,375 миллиона рублей, следует из данных ЦИК России.

Центризбирком на своем сайте приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по состоянию на 27 февраля. Всего к тому моменту Сурайкин получил на свою предвыборную кампанию 1,448 миллиона рублей, а потратил — 1,375 миллиона.

Это значительно меньше, чем расходы других кандидатов в тот же период — они варьируются от почти 7,5 миллиона рублей у Сергея Бабурина до почти 266 миллионов у Владимира Жириновского.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.