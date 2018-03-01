Титов израсходовал на избирательную кампанию 119 млн рублей

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты России от Партии роста Борис Титов к концу февраля израсходовал на предвыборную кампанию около 80% своего избирательного фонда – 119 миллионов рублей, следует из данных ЦИК России.

Ведомство приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на 27 февраля.

Всего на избирательный счет кандидата Партии роста с начала кампании поступило 149,7 миллиона рублей. По состоянию на 27 февраля, как указано в данных ЦИК, общие расходы из его фонда составили 119 миллионов, то есть около 80% средств на кампанию, которыми он располагал.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.