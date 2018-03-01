Жириновский уже потратил более 265 млн рублей на избирательную кампанию

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Более 265 миллионов рублей потратил кандидат на пост президента России Владимир Жириновский на свою избирательную кампанию, основные расходы — агитация на телевидении и радио, говорится в сведениях о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, опубликованных на сайте ЦИК РФ.

Согласно информации ЦИК, на 27 февраля расходы избирательного фонда Жириновского составили 265 миллионов 905 тысяч 840 рублей. В основном средства фонда ушли на агитацию на телевидении, а также печать информационно-агитационных материалов.

Изначально размер фонда составлял 398 миллионов 131 тысячу 133 рубля.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.