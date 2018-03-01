Явлинский предложил открывать счета на детей при рождении

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Яблоко" Григорий Явлинский в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1" 1 марта предложил открывать счета на детей при рождении, а деньги отдавать только после 18 лет.

"Я уже говорил о семьях с низким доходом, во-первых, их надо освободить от подоходного налога, во-вторых, создать механизм накопительных счетов. Детям до 18 лет на эти счета откладываются суммы, которые государство не может использовать. После 18 лет они получают эти деньги. По моим расчётам, там выйдет около миллиона рублей. Да, не так много, мы очень маленькая экономика, но он начнёт свою жизнь не с нуля", — сказал Явлинский.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").