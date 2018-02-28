Кандидаты в президенты не считают дебаты столкновением мнений

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Некоторые кандидаты в президенты России сошлись во мнении о проходящих сейчас предвыборных дебатах как о "коллективном интервью", в котором, однако, не наблюдается настоящего столкновения мнений, а возможны только перебранки.
В среду в студии телеканала ОТР в очередном раунде дебатов встретились кандидаты Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Максим Сурайкин, а также доверенные лица трех кандидатов. На эти дебаты своих представителей направили Ксения Собчак, Борис Титов и Григорий Явлинский. Темой дебатов стала внешняя политика.
"Спасибо за полторы минуты, хотя называть это дебатами нельзя, это коллективное интервью, которое вы берете", — сказал Бабурин, первым из кандидатов начиная очередной круг ответов на вопросы ведущего.
Каждому кандидату на ответ отводится по полторы минуты. Ведущий возразил, что это называется "совместные агитационные мероприятия"; именно такая формулировка указана в законе. "И не надо дебатами это называть. Потому что мы между собой можем только ругаться, получается, вместо того чтобы обсуждать", — добавил Бабурин.
Это же мнение разделяет и его соперник в предвыборной гонке Грудинин, отметивший, что происходящее "трудно назвать вообще дебатами в прямом смысле этого слова".
"Поэтому я предлагаю, и мы написали такое письмо в Центральную избирательную комиссию, изменить формат дебатов и сделать их более лояльными и более удобными для кандидатов, потому что сейчас это просто интервью, но столкновения мнений мы не видим", — пояснил он.
Кандидат от КПРФ выразил надежду, что мнение кандидатов будет услышано. "И мы переделаем все эти дебаты, сделаем их действительно интересными для людей", — добавил Грудинин.
Представлявший Явлинского Сергей Иваненко только в оценке дебатов и согласился с оппонентами. "Я соглашусь с одним: конечно, это не дебаты. Потому что были бы нормальные дебаты и было бы время, я бы ответил на те многочисленные бредовые идеи, которые высказывались частью выступавших здесь", — отметил он.
Доверенное лицо Собчак Марина Литвинович выразила сожаление по поводу неучастия Владимира Путина в предвыборных дебатах. "Очень жаль, что в этих дебатах не участвует Владимир Путин, потому что, конечно, все основные вопросы по внешней политике обращены к нему", — подчеркнула она.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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