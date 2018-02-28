Представитель Собчак выразила протест против поведения Жириновского

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Доверенное лицо Ксении Собчак политолог Марина Литвинович в ходе предвыборных дебатов на ОТР выразила протест против поведения Владимира Жириновского, которое "недостойно ни мужчины, ни кандидата в президенты".

В среду в студии телеканала ОТР в очередном раунде дебатов встретились кандидаты Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Максим Сурайкин, а также доверенные лица трех кандидатов. На эти дебаты своих представителей направили Ксения Собчак, Борис Титов и Григорий Явлинский. Темой дебатов стала внешняя политика.

"Я бы очень хотела выразить протест против недостойного поведения Владимира Вольфовича Жириновского, которое он допустил несколько часов назад в отношении Ксении Собчак… Вы продолжаете недостойное поведение по отношению к женщинам", — заявила Литвинович.

Как возразил Жириновский, он тоже вправе сказать, что поведение Собчак было недостойным. "Вы не учительница здесь, и здесь нет женщин и мужчин, а (есть) кандидаты в президенты", — заявил он.

"Вы себя ведете недостойно ни мужчины, ни кандидата в президенты", — парировала Литвинович. В ответ Жириновский отметил: "Не вам учить меня".

Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на канале "Россия 1". Потасовка между политиками произошла во время выступления Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").