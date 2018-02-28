Собянин призвал не игнорировать президентские выборы

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду призвал столичных жителей не относиться равнодушно к выборам президента РФ и прийти на избирательные участки, чтобы проголосовать за достойного кандидата.

"Выборы президента — самые важные выборы в нашей стране, поэтому не приходить на выборы — по сути дела вверить свою судьбу кому-то другому. И мне кажется, что люди, у которых есть своя гражданская позиция, не могут сидеть дома, обязательно надо приходить", — сказал Собянин на встрече ветеранов столицы с доверенными лицами кандидата в президенты Владимира Путина.

Мэр отметил, что в России раздаются мнения о бесполезности выборов, поскольку их исход уже якобы предрешен.

Во встрече также принимали участие член Совета Федерации, дважды Герой Социалистического труда Владимир Долгих; советский и российский военный журналист, публицист, писатель Виктор Баранец, доверенное лицо действующего президента, а также советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель Карен Шахназаров.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").