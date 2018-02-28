Собянин призвал не игнорировать президентские выборы

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду призвал столичных жителей не относиться равнодушно к выборам президента РФ и прийти на избирательные участки, чтобы проголосовать за достойного кандидата.
"Выборы президента — самые важные выборы в нашей стране, поэтому не приходить на выборы — по сути дела вверить свою судьбу кому-то другому. И мне кажется, что люди, у которых есть своя гражданская позиция, не могут сидеть дома, обязательно надо приходить", — сказал Собянин на встрече ветеранов столицы с доверенными лицами кандидата в президенты Владимира Путина.
Мэр отметил, что в России раздаются мнения о бесполезности выборов, поскольку их исход уже якобы предрешен.
Во встрече также принимали участие член Совета Федерации, дважды Герой Социалистического труда Владимир Долгих; советский и российский военный журналист, публицист, писатель Виктор Баранец, доверенное лицо действующего президента, а также советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель Карен Шахназаров.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.