Соцопросы показывают, что 95% россиян знают о выборах президента 18 марта

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Все социологические опросы показывают, что более 95% населения России знают о предстоящих 18 марта выборах президента страны, сообщил член ЦИК РФ Александр Клюкин.

"На сегодняшний день — по любым опросам — более 95% населения знают, что будут выборы 18 марта. И я считаю, что в этом смысле Центральная избирательная комиссия, организующая эти выборы, свою работу сделала, и сделала хорошо", — сказал Клюкин на брифинге в среду.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").