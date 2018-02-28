Любые акции должны проводиться в рамках закона, заявил Путин

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Любые акции должны проводиться в рамах законов, в период выборов должны быть обеспечены права россиян и правопорядок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все, кто совершает любые акции, должны исходить из того, что действовать нужно исключительно в рамках закона. Это для себя должны иметь в виду и правоохранительные органы, и организаторы любых акций. Поэтому призываю вас к тому, чтобы все, что находится в ваших руках, было использовано в рамках действующего законодательства, но обеспечивало бы правопорядок и соблюдение закона в стране", — сказал Путин, выступая на итоговой коллегии МВД.

Он отметил, что впереди "очень важное внутриполитическое мероприятие" — выборы президента. "У каждого гражданина есть свое собственное мнение о том, что он должен делать в предвыборный период, как выражать свое собственное мнение, и все предусмотренные законом способы выражения этого мнения должны быть гарантированы законом и деятельностью правоохранительных органов", — добавил он.