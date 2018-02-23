Около 30 наблюдателей на выборах в России от ПА ОБСЕ будут из стран СНГ

Печать бюллетеней для голосования на выборах президента России 2018 года на Московской печатной фабрике – филиале акционерного общества Гознак

Печать бюллетеней для голосования на выборах президента России 2018 года на Московской печатной фабрике – филиале акционерного общества Гознак

ВЕНА, 23 фев – РИА Новости. Около 30 наблюдателей миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ на выборах президента РФ являются представителями стран СНГ, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ на ПА ОБСЕ Петр Толстой.

В четверг депутат сообщил, что ПА ОБСЕ приняла приглашение российской стороны и направит миссию наблюдателей из 111 европейских парламентариев на президентские выборы 18 марта.

"На сегодняшний день есть самая общая информация. Речь идёт о том, что из 111 наблюдателей около 30 человек – это представители стран СНГ: Белоруссии, Казахстана, Киргизии", — заявил Толстой.

Он рассказал, что делегация РФ также провела отдельную встречу с руководителем краткосрочной наблюдательной миссии, членом парламента Германии Михаэлем Линком.

"Мы надеемся, что под его руководством миссия наблюдателей на президентских выборах 18 марта сможет помочь преодолеть те антироссийские клише, которые в общественном сознании сейчас существуют, и показать, что Россия — это демократическое государство с прозрачными легитимными выборами, процедура которых находится под большим контролем общества, чем в любой европейской стране", — добавил российский политик.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.