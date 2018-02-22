Жириновский опережает других кандидатов по расходам на кампанию

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский по-прежнему опережает всех других кандидатов по сумме расходов на предвыборную кампанию, к настоящему моменту он потратил свыше 200 миллионов рублей, следует из данных на сайте российского Центризбиркома.

Комиссия приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов к 20 февраля.

В избирательный фонд Жириновского с момента открытия счета поступили в целом около 393,9 миллиона рублей, а общие расходы ко вторнику составили свыше 209,4 миллиона, указано в материалах ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.