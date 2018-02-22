Эксперт объяснил динамику электоральных предпочтений российских избирателей

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Наибольшая динамика электоральных предпочтений фиксируется по группам "колеблющихся избирателей", можно говорить о волнообразной коррекции показателей поддержки кандидатов в президенты России за счет перетока между группами поддерживающих их избирателей, хотя в целом предвыборная ситуация остается стабильной, несмотря на активизацию оппозиционных кандидатов, считает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

"Предвыборная ситуация остается по-прежнему стабильной, несмотря на очевидную активизацию оппозиционных кандидатов. Оправдано говорить о волнообразной коррекции показателей за счет перетока между группами поддержки кандидатов", — отметил Мамонов, комментируя результаты недавнего опроса ВЦИОМ.

В частности, суммированный результат оппозиционных кандидатов за последний месяц вырос на 0,4 процентных пункта, уточнил он, — а группа тех, кто при ответе на вопрос о возможном голосовании не смог назвать предпочтительного кандидата, увеличилась на 1,4 процентных пункта. Однако эксперт указал, что "при оценке перетоков следует учитывать погрешность исследования", в данном случае она составляет 1,2%.

"Наибольшая динамика фиксируется по группам "колеблющихся избирателей", то есть тех, чей выбор неустойчив. На формирование их оценок оказывает значительное влияние информационный фон, в последнее время это преимущественно события спортивного характера", — добавил Мамонов.

ВЦИОМ провел всероссийский опрос 12-18 февраля 2018 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 7 тысяч респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 1,2%. Опрос проводился по инициативе и за счет ВЦИОМ, в нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

Респондентам задавался вопрос в такой формулировке: "Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?". Участники опроса могли дать только один ответ. Как показал опрос, электоральный рейтинг Путина по данным за 12-18 февраля составил 69,5%, показатель Грудинина за тот же период — 7,5%, Жириновского – 5,3%, Явлинского — 1,4%. За Собчак, по последним данным ВЦИОМ, готовы проголосовать 0,9%, за Бабурина — 0,4%, за Титова – 0,3%, за Сурайкина – 0,1% избирателей.

Затруднились ответить на вопрос социологов 10,6% респондентов, еще 3,4% участников опроса сообщили, что не стали бы участвовать в выборах, а 0,6% сказали о намерении прийти и испортить бюллетень.