Четыре избирательных участка будут работать в США на выборах президента РФ

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Четыре избирательных участка будут работать в США на российских президентских выборах 18 марта, сообщило посольство РФ в Вашингтоне.
Участковые избирательные комиссии будут сформированы на базе посольства в Вашингтоне, генерального консульства в Нью-Йорке и генеральных консульств в Хьюстоне и Сиэтле.
Посольство распространило адреса избирательных участков. В Вашингтоне: 2650 Wisconsin Ave, NW, Washington, D.C., 20007, телефон 202-939-89-13. В Нью-Йорке: 9 East 91th Street, New York, NY, 10128, телефон 212-348-06-26. В Хьюстоне: 1333 West Loop South, Suite 1300, Houston, Texas, 77027, телефон 713-337-33-00. В Сиэтле: 3726 East Madison Street Seattle, Wa, 98112, телефон 206-728-02-32.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").
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