Третьего марта в "Лужниках" пройдет митинг в поддержку Путина

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Митинг в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина пройдет 3 марта в комплексе "Лужники", сообщается на предвыборном сайте кандидата.

Ранее о мероприятии РИА Новости сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов. Ожидается, что в мероприятии примут участие несколько тысяч человек. В регионах проведение аналогичных мероприятий в этот день не планируется. Мероприятие будет оплачено из избирательного фонда, пояснил Кондрашов.

На сайте отмечается, что на митинге выступят Олег Газманов, Стас Михайлов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Юрий Антонов, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Алексей Воробьев и другие.

Выборы главы государства пройдут 18 марта. На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в бюллетене.