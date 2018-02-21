Жириновский предложил помочь малому бизнесу в сфере народных промыслов

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Лидер ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский предлагает облегчить жизнь малого бизнеса в области народных промыслов и русских традиций.

Лидер ЛДПР в среду посетил 43-ю международную выставку "Охота и рыболовство на Руси", которая проходит на территории ВДНХ.

"Будете всегда торговать по всей стране и любой продукцией. "Мастер" будет слово. Вот, мастерам будем выдавать патент — и подойди кто, попробуй его тронуть или на какой-то рэкет или как-то прижать", — сказал Жириновский продавцу валенок, отметив также, что необходимо отменить налог для производителей, которые работают в области русских промыслов и народных традиций.

Политик примерил одни из валенок и подчеркнул их удобность и износостойкость.

"Все очень удобно, тепло — в любой мороз. Сейчас в Якутске там где-то 72 (градуса мороза), ни одна обувь не выдержит. Ни кожа, ничего… Валенки хотят люди делать — мешают… Своя мастерская небольшая, место постоянное на рынке нужно, никакой мафии и спокойненько зарабатывать свои честные деньги. А то везде, понимаете, серая схема, теневая экономика", — заявил Жириновский.

Также он обратил внимание на галоши. "Смотрите, галоши. Опять, чисто по-русски, мокроступы — галоши… вот, уже если где-то снег тает — галоши спасут. А сейчас-то у нас ведь —20. Заверните", — обратился к продавцу Жириновский.

Выставка "Охота и рыболовство на Руси" считается крупнейшей в России и одной из ведущих в мире, она проходит традиционно в конце февраля. На экспозиционной площади ВДНХ будут продемонстрированы лучшие образцы товаров и услуг в области охотничьего и рыболовного снаряжения и аксессуаров.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента помимо Грудинина являются еще семь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").