Все отдать или все забрать? Кандидаты в президенты — о российской экономике

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. До дня голосования на выборах президента России остается чуть больше месяца, предвыборная агитационная кампания в СМИ стартовала в субботу, 17 февраля. Претенденты на высший государственный пост доказывают преимущества своих программ, важнейшая часть которых — экономическая.

В бюллетени, которые получат на своих участках избиратели, будут внесены имена восьми кандидатов. Сегодня на сайте, посвященном выборам президента, свои предвыборные программы выложили все, кроме Владимира Путина, для которого, как для самовыдвиженца, это необязательно. Программы семи остальных кандидатов соответствуют программам выдвинувших их политических партий.

Сергей Бабурин, "Российский общенародный союз"

Кандидат в президенты Сергей Бабурин утверждает, что в его экономической политике "упор будет сделан на разработку и принятие комплекса законов, которые позволят постепенно преодолеть нефтяную зависимость и вернуть государству его социальные обязательства перед народом". Главным он называет протекционизм в развитии отраслей народного хозяйства, стимулирование развития малого и среднего бизнеса в сфере материального производства и услуг, организацию широкой сети кооперативов и приоритетное развитие отечественных компаний с опорой на национальный капитал.

Протекционизм — то есть комплекс мер прямой или косвенной поддержки каких-либо признанных приоритетными отраслей — широко практикуется в мире. Однако не стоит забывать, что это палка о двух концах — ведь протекционизм ведет к снижению конкуренции, а от этого страдают качество и ассортимент продукции, напоминает директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой группы ФБК Grant Thotnton Игорь Николаев, внимательно изучивший экономические программы всех кандидатов.

Приоритетное развитие компаний с опорой на национальный капитал скорее просто лозунг, поскольку денежные потоки в России сегодня в значительной мере диверсифицированы и определить, какие средства "иностранные", а какие "отечественные" порой просто невозможно.

"Намерение широко развивать кооперативное движение больше напоминает ностальгию по "перестроечным" временам. Вряд ли кооперативы способны сегодня дать стране больше, чем дает частный бизнес. Реальный эффект они могут принести, разве что, в продвижении продукции от сельхозпроизводителей к потребителям", — считает Николаев.

Павел Грудинин, КПРФ

Программа "беспартийного коммуниста", совладельца и директора подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина предусматривает целый ряд радикальных мер. Национализация ключевых отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Государственная монополия на производство и оптовую продажу этилового спирта. Возвращение российских денег из банков и долговых облигаций США, их вложение в капитализацию производства, науки, образования. Ограничение доступа иностранного спекулятивного капитала на российский рынок. Выход из ВТО. Все эти шаги кандидат определяет как первоочередные.

"Речь идет прежде всего о национализации системообразующих отраслей, государственных корпораций. Скажем, единая электроэнергетическая система как основа жизнеобеспечения страны должна, по мнению авторов программы, находиться под полным государственным контролем. При этом речь не столько о формальной национализации, сколько о национализации по смыслу — то есть именно об установлении госконтроля там, где это реально необходимо", — поясняет политик и публицист, бывший заместитель главы Счетной палаты Юрий Болдырев.

Национализация критически важных для государства предприятий и отраслей может сыграть позитивную роль и помочь вывести страну из кризиса — таким механизмом в свое время успешно воспользовалась премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, напоминает Игорь Николаев. В то же время нельзя забывать, что если национализация носит конфискационный характер, это очень сильно бьет по частному бизнесу. А выкуп государством предприятий у их владельцев — весьма затратное дело.

© РИА Новости Перейти в фотобанк Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин во время выступления на предприятии АО "Клевер" в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 5 февраля 2018 © РИА Новости Перейти в фотобанк Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин во время выступления на предприятии АО "Клевер" в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 5 февраля 2018

"Это в полной мере относится и к введению государственной "спиртовой" монополии. Теоретически такое возможно, практически вряд ли осуществимо. Что касается выхода из ВТО, то это вообще беспрецедентный шаг, обоснование которого в программе далеко не безупречно. Не говоря уже о том, что отказ играть по мировым правилам, скорее всего, повлечет ответную, гораздо более разрушительную для экономики страны реакцию", — уверен Николаев.

В программе Грудинина содержится целый ряд конкретных намерений: повысить долю обрабатывающей промышленности с 15-20% до 70-80%, сократить долю расходов на ЖКХ в бюджете каждой семьи максимум до 10%, поднять минимальную зарплату в стране до 25-30 тысяч рублей. Советник генерального директора по макроэкономике компании "Открытие-брокер" Сергей Хестанов считает эти "индикаторы" данью популизму.

"Как правило, такая "конкретизация" служит единственной цели — привлечению внимания избирателей. Искать в них точный экономический расчет не имеет смысла, поскольку его там просто нет, тем более что на самом деле достигать этих реальных рубежей никто не собирается — что, кстати, характерно, для большинства предвыборных программ. Не только в текущей президентской кампании и не только в России", — говорит доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов.

Владимир Жириновский, ЛДПР

Скептицизм экспертов в отношении выраженных в конкретных цифрах предвыборных посулов распространяется и на ряд положений экономической программы "политического аксакала" Владимира Жириновского. Он обещает списать все долги по ЖКХ пенсионерам и гражданам с доходом до семи тысяч рублей в месяц. Для поддержки малого бизнеса на порядок снизить арендную плату и освободить предпринимателей от налогов минимум на два года. Наполнить местные бюджеты за счет перераспределения налогов между центром и регионами: на местах оставлять 70 процентов налогов, в центр переводить 30 процентов. Снизить банковские кредитные ставки.

Большинство этих обещаний не имеет под собой достаточных экономических обоснований, считает Игорь Николаев. Скажем, почему списание долгов по ЖКХ должно распространиться только на граждан с доходом меньше семи тысяч рублей — если и прожиточный минимум, и минимальная зарплата в стране значительно выше? Непонятно, какова может быть социальная база такой льготы. Фиксировать банковские ставки по кредитам и вкладам — очень рискованное обещание в условиях нестабильной валюты, зависящей от цен на нефть.

"Механизм перераспределения налогов между регионами и центром тоже в достаточной степени не прописан. Простое перенаправление средств из федерального бюджета в региональные лишь критически обострит бюджетный дефицит. Хотя сама по себе цель на такое перераспределение, безусловно, верная", — убежден экономист.

Освобождение малого бизнеса от налогов он также считает совершенно правильной мерой — важно правильно выработать критерии. Скажем, освобождать от налогов тех предпринимателей, у которых нет наемных работников. В итоге это может привести не к оскудению казны, а к ее более интенсивному наполнению: средства, сэкономленные на налогах, обернутся более весомыми отчислениями по мере развития малых предприятий.

Ксения Собчак, "Гражданская инициатива"

Экономическая программа эксцентричной телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой партией "Гражданская инициатива", — типичная программа правого политика. Она предлагает поэтапно приватизировать все госпредприятия и госмонополии, ограничив государственное участие в них блокирующими пакетами, законодательно защитить частную собственность, осуществить налоговую реформу.

"Намерение кандидата упростить правила регулирования бизнеса вплоть до полной отмены ряда требований — весьма опасное предложение. Даже в условиях той жесткой зарегулированности, в которой предприниматели трудятся сейчас, у нас время от времени происходят взрывы и пожары (как в пермском клубе "Хромая лошадь") или случаются массовые отравления. Так что полностью снимать контроль со стороны санэпиднадзора пожарных и других служб было бы явно преждевременно", — убежден Игорь Николаев

Максим Сурайкин, "Коммунисты России"

Полная и диаметральная противоположность программе Ксении Собчак — программа левого политика Максима Сурайкина. Он выступает за национализацию практически всей экономики — банков, промышленности, транспорта, ЖКХ, образования и здравоохранения. А также за "возрождение сельского хозяйства советского типа с поддержкой всех форм собственности".

"Остается лишь неясным, о каких еще формах собственности, кроме государственной, в данном случае может идти речь, — замечает Игорь Николаев. — В целом же данная программа характеризуется очень просто: это полный и безоговорочный возврат к экономике СССР, что выглядит как утопия".

Борис Титов, "Партия роста"

В основу экономической программы Бориса Титова положена "Стратегия роста", созданная в свое время как альтернатива программе Алексея Кудрина. Отход от сырьевого вектора, развитие современных производств, цифровой экономики — весь прогресс Борис Титов связывает с частной инициативой.

"Основу российской экономики сегодня составляет экспорт и прежде всего — экспорт природных ресурсов. Процесс смены экономических приоритетов очень длительный, и предполагать, что он может произойти в течение одного-двух президентских сроков — по меньшей мере, наивно. До сих пор история знаешь лишь один прецедент схода страны с сырьевой ренты — это Нидерланды. Учитывая то, как много времени для этого потребовалось маленькой стране, легко предположить, что огромной России с ее просторами и разбросанным по ним населением его понадобится намного больше", — говорит Сергей Хестанов.

Григорий Явлинский, партия "Яблоко"

Базовую часть стратегии Явлинского представляет разработанная несколько лет назад программа "Земля. Дома. Дороги". Суть ее в том, чтобы безвозмездно передать гражданам землю для строительства домов, на средства стабилизационного, резервного и других фондов государство должно подвести дороги, воду, газ, электроэнергию, открыть строительные сберкассы для кредитования населения на льготных условиях. Ожидаемый результат — резкий рост внутреннего спроса, мультипликативный рост занятости, заселение страны, решение демографической проблемы (вплоть до борьбы с пьянством).

"Реализация подобной программы не должна подразумевать перекладывание ответственности с плеч государства на плечи граждан. Развитие инфраструктуры — дорог, инженерных сетей, а также образования и базового здравоохранения — изначально является зоной государственной ответственности, и наивно думать, что инфраструктуру способны развивать частные землевладельцы", — убежден Сергей Хестанов.

Наиболее спорным, с точки зрения экспертов, представляется идея лидера "Яблока" о легитимизации крупной частной собственности, полученной в результате так называемых залоговых аукционов, с помощью системы компенсационных выплат и специального налога. К примеру, Юрий Болдырев считает, что речь идет о том, чтобы узаконить ранее допущенное ограбление российского народа. Игорь Николаев, наоборот, убежден, что такая мера повысит доверие населения к частному бизнесу и в итоге создаст предпосылки для более успешных экономических преобразований.