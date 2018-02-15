Почти половину избирательного фонда Жириновского составляют пожертвования

Владимир Жириновский на совещании со своими доверенными лицами на выборах президента РФ в 2018 году. 22 января 2018

Владимир Жириновский на совещании со своими доверенными лицами на выборах президента РФ в 2018 году. 22 января 2018

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Почти половину избирательного фонда кандидата в президенты России от ЛДПР Владимира Жириновского составляют пожертвования юридических лиц, следует из данных на сайте ЦИК России.

Согласно информации ЦИК на 13 февраля, которая была опубликована на сайте в четверг, избирательный фонд Жириновского составляет около 389 миллионов рублей, из которых более 179 миллионов поступили от юридических лиц.

Среди компаний, которые сделали пожертвования в избирательный фонд Жириновского, самые крупные суммы направили компании "Грайс Групп", "Оверсиз" и "Мегаполис" — по 28 миллионов рублей.

Что касается трат из избирательного фонда кандидата, то они составляют около 147 миллионов рублей. Жириновский использовал эти средства, в первую очередь, для изготовления и распространения агитационных материалов.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.